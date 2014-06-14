20 قتيلاً في مجزرة مروعة بمدينة عندان بريف حلب

أفادت شبكة "شام" بمقتل نحو 20 شخصا وسقوط عشرات الجرحى في مجزرة مروعة بمدينة عندان بريف حلب جراء القصف الصاروخي على سوق بالمدينة.

وشنت قوات النظام قصفاً بالبراميل المتفجرة صباح اليوم على ساحة الجامع الكبير وسط مدينة عندان في ريف حلب الشمالي.

وأفاد مصدر محلي من المدينة لصحيفة "زمان الوصل" الإلكترونية بأن القصف أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، مشيراً إلى أن القصف أدى لاحتراق عدد كبير من المحال في الساحة.

وبحسب المصدر، فإن القصف صباح اليوم على المدينة، جاء استكمالا لاستهدافها ليل أمس، ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح آخرين.

وأظهر فيديو نشر على موقع "يوتيوب" اللحظات الأولى من وقوع القصف، وظهرت آثار دمار طالت الأبنية، فيما اندلعت النيران بشكل كبير في عدد من المحال والسيارات.