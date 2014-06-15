بالفيديو.. الجيش الحر يعود لاقتحام حي جوبر الدمشقي

شنت عناصر المعارضة السورية، ممثلة في جند دمشق وجيش الإسلام، في حي جوبر الدمشقي، السبت الماضي، عملية "كسر الأسوار" والتي تهدف لكسر الطوق الأمني الذي فرضه النظام على العاصمة دمشق، وتم تحرير عدة أبنية وتفجير وقتل العشرات من قوات النظام ولا تزال المعركة مستمرة.

وبثت المعارضة السورية فيديو تفصيلياً على "يوتيوب" لتفاصيل العملية، تبدو فيه عناصر المعارضة وهي متحصنة داخل مبانٍ، وتطلق النار صوب عناصر النظام السوري.

وتظهر في الفيديو لقطات تفجير وانهيار أحد المباني التي كان يتحصن بها أفراد الأمن السوري والشبيحة.

وقال قيادي من المعارضة إن التفجير أدى إلى مصرع 40 شخصاً على أقل تقدير. وأكد تحرير 4 مبانٍ على حاجز كان الأمن السوري يتحصن به قرب ساحة العباسين.

وأضاف أن الطوق الأمني المفروض على دمشق بدا هشاً وقابلاً للكسر، وهو ما سيتحقق خلال الفترة القادمة.