الجربا يعلن تأسيس جيش وطني للمعارضة خلال أشهر

أعلن أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري أن جيشاً وطنيا سيتأسس خلال الأشهر المقبلة، وستكون من دعائمه الأساسية هيئة الأركان والجيش الحر، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" اليوم الاثنين.

وجاء ذلك خلال لقاء الجربا بالقادة الميدانيين الذين شرحوا لرئيس الائتلاف الأوضاع الميدانية والصعوبات التي يواجهها مقاتلو الجيش الحر في محاربة نظام بشار الأسد وحليفه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

وأكد قادة الجبهات أنهم سيفسحون المجال لمن يمكنه تحمل المسئولية وتقدم صفوف القتال.

وفي آخر التطورات الميدانية، قالت مصادر المعارضة إن قوات النظام تقدمت في أحياء ريف حلب الجنوبي.

وإلى ذلك، تمكن الثوار من استهداف مقرات قوات الأسد في محيط بلدة عتمان بريف درعا بالقذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة.