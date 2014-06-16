61 قتيلاً في قصف لقوات الأسد على أحد أحياء حلب

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بمقتل 61 شخصاً في مدينة حلب وريفها بينهم 8 أطفال و3 سيدات معظمهم في حي السكري.

وذكرت الهيئة أيضاً أن قصفاً صاروخياً استهدف حي جوبر ومخيم اليرموك بدمشق وسط اشتباكات عنيفة تدور على أطراف المخيم استخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وفي ريف العاصمة، سقط عدد من القتلى والجرحى جراء القصف على بلدة جسرين بريف دمشق، كما تجدد القصف على المليحة وعلى أطراف عربين وزملكا وداريا.

وتشهد منطقة حمص بدورها قصفاً عنيفاً لا سيما على الأحياء السكنية في مدينتي تلبيسة والحولة بريف حمص.

أما في ريف حلب فقد تصدى الجيش الحر لمحاولة قوات الأسد استعادة السيطرة على قرى العدنانية والزراعة الفوقانية والتحتانية التي كان الثوار قد سيطروا عليها يوم الأحد.

في الأثناء، تعرضت بلدتا مارع وتل رفعت وقرية مسقان لقصف بالطيران الحربي راح ضحيته نساء وأطفال، إضافة إلى دمار واسع لحق بالمنازل والمحال التجارية.

بدورها قالت لجان التنسيق إن قوات النظام قصفت قرية بسامس في جبل الزاوية كما تعرضت بلدة البشيرية في جسر الشغور بإدلب لحملة قصف بالبراميل المتفجرة.