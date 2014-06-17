بالفيديو.. الثوار يكتشفون أنفاقاً سرية لنظام الأسد

استطاع الثوار في سوريا كشف نفق يقع في حي جوبر بدمشق، يصل طوله إلى مئات الأمتار، وقد قام النظام السوري بحفره تحت أحد الأبنية التي يتحصن فيها، بهدف اقتحام وتفجير نقرات الثوار، بحسب فيديو نشره ناشطون على موقع "يوتيوب".

جاء ذلك خلال عملية "كسر الأسوار"، التي تبناها عناصر جيش الإسلام وجند دمشق العاملين في حي جوبر الدمشقي، حيث استطاعوا كشف هذه الأنفاق وتفجير جميع الأبنية المحيطة بها والسيطرة على الأبنية المحيطة بها، والتي تبعد 400- 500 متر عن مركز العاصمة ساحة العباسيين في دمشق، بحسب أحد القادة الميدانيين الذي تحدث في الفيديو.

وأظهر الفيديو أن النفق متشعب وله عدة طرق، وقال القائد الميداني إن الغرض من بناء النفق إسقاط مبانٍ تابعة للثوار واقتحام أنفاق أخرى.

وأضاف قوات النظام كانت تعمل على تجهيز عملية استباقية ضد الثوار من خلال هذه الأنفاق التي تحمل طابعاً استراتيجياً، حيث إنها تقع على مشارف العاصمة دمشق.

وكشف القائد الميداني عن خطة النظام لاستعمال هذه الأنفاق بالقول إنهم كانوا يخططون لتفجير نقاط سيطرتنا على حي جوبر من خلال تفرعات هذه الأنفاق.