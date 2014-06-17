حزب الله يستنفر لسد فراغ الميليشيات العراقية بسوريا

وافقت قيادة حزب الله اللبناني على إرسال قوات إضافية إلى مناطق عسكرية سورية، أخلتها ميليشيات "أبو الفضل العباس" العراقية، التي عادت إلى بلدها، لمشاركة حكومة نوري المالكي القتال ضد مسلحي العشائر وتنظيم "داعش".

ووفق موقع "جنوب لبنان" المقرب من حزب الله فإن مصادر مطلعة من داخل الحزب أكدت أن أوامر عاجلة صدرت إلى جميع المقاتلين العراقيين على الأراضي السورية بوجوب العودة إلى بلدهم، من أجل "الدفاع عن مدنهم التي تهددها المجاميع المسلحة الإرهابية، التي تقودها داعش وفصائل القاعدة".

وتسيطر قوات "أبو الفضل العباس" على مناطق عدة في سوريا، منها محيط مقام السيدة زينب وجوارها في ريف دمشق، وبعض أجزاء من القلمون.

وقالت المصادر إن حزب الله اكتفى بسد الفراغ الذي ستخلفه الميليشيات الشيعية العراقية، نافية ما تردد عن إمكانية إرسال وحدات نخبة إلى الأراضي العراقية للقتال إلى جانب الجيش العراقي.

وتعد قوات "أبو الفضل" (المكونة من حزب الله العراق وعصائب أهل الحق وغيرها) الفصيل العراقي الأبرز المقاتل في سوريا إلى جانب قوات الأسد، ويضم متطوعين شيعة عددهم 3000 مقاتل تقريبا.