فيديو مسرب.. قوات الأسد تقصف "بهستيريا" ريف درعا

كشف فيديو مسرب من الفوج 175 في إزرع بدرعا "هستيريا" قوات النظام السوري في عملية القصف بعشرات الصواريخ التي استهدفت بلدات ريف درعا. وتظهر في نهاية الفيديو قوات الأسد وهم يهتفون باسم بشار، تعبيراً عن فرحتهم باستهداف الثوار والمدنيين.

ميدانياً.. أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بقصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة على جرد حوش عرب في القلمون بريف دمشق.

وألقى الطيران المروحي برميلاً متفجراً على حي المواصلات بحلب وآخر على مزارع خان الشيح بريف دمشق. فيما شنّ الطيران الحربي غارة جوية على مدينة مارع بريف حلب.

كما أفادت الهيئة العامة للثورة السورية عن سقوط قتيل وسقوط جرحى جراء سقوط برميلين متفجرين على حي المرجة بحلب.

من جانبها أعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن قصف بصواريخ أرض-أرض استهدف بلدة المليحة في ريف دمشق بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام .

وذكرت شبكة سوريا مباشر عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جراء سقوط البراميل المتفجرة على حي السكري في مدينة حلب. وتتواصل الغارات الجوية على بلدة تسيل في ريف درعا.

وأظهر فيديو قصفاً بصاروخ أرض أرض على مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي. وألقى الطيران المروحي برميلاً متفجراً على قرية زور الحيصة في ريف حماة الشمالي.