مؤشر دولي: سوريا أقل دولة تنعم بالسلام في العالم

احتلت سوريا الموقع الذي احتلته أفغانستان سنوات طويلة كأقل دولة تنعم بالسلام، وذلك قبل اندلاع الأزمة العراقية منذ عدة أيام، بحسب آخر مؤشر دولي صدر حول السلام العالمي والذي ضم 162 دولة.

وبحسب المؤشر الذي نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانية، فقد احتفظت أيسلندا بمكانها كأكثر الدول تمتعاً بالسلام، بالإضافة إلى 6 دول أوروبية وكندا وأستراليا، التي احتلت المراكز العشرة الأولى كأكثر دول تتمتع بالسلام على أراضيها.

أما العراق فقد جاء في المركز الرابع كأقل الدول تمتعاً بالسلام، وذلك قبل أيام من اندلاع الأزمة العراقية الحالية، التي قد تؤثر على تلك المرتية.

وقد حلت الولايات المتحدة في المرتية الـ101 ربما بتأثير تفجيرات بوسطن الأخيرة، بينما احتفظت روسيا بموقعها الـ152 وجاءت بريطانيا في المرتبة الـ47.