منشق عن الأسد يطلب الوساطة للعودة إلى سوريا

طلب رئيس فرع الأمن العسكري السابق في حلب المنشق عن نظام الأسد محمد المفلح من مرجعية في الشمال اللبناني، التوسط لدى الأسد من أجل عودته إلى سوريا، بحسب ما نقلته صحيفة "الأخبار" اللبنانية وعدة مصادر سورية أخرى.

ولم تفصح الصحيفة عن المرجعية أو صفتها في لبنان واكتفت بالإشارة إلى الخبر في نبأ مقتضب.

وقال ناشطون في حلب إنّ المفلح انشق عن نظام الأسد في يوليو عام 2012 بعد اندلاع الأحداث العسكرية في مدينة حلب، وسرت إشاعات في حينه عن تصفيته من قبل الثّوار، فيما تحدث آخرون عن إقامته في تركيا.

ويتهم الموالون للأسد في حلب المفلح بتسليم المدينة لمن يصفونهم بـ"الإرهابين"، في حين لم يلقَ الأخير القبول والحاضنة من قبل الثّوار بسبب تدرجه في صفوف الأفرع الأمنية لنظام الأسد.

وشغل المفلح منصب رئيس فرع الأمن العسكري في حماة عام 2011، ونفذ مجزرة بحق 70 متظاهراً سلمياً وثقوا بالاسم.