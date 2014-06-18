"حظر الكيمياوي": مواد تشبه غاز الكلور استخدمت بسوريا

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، أمس الثلاثاء، أن مفتشي الأسلحة الكيمياوية لديهم معلومات تفيد بأن مواد كيمياوية شبيهة بغاز الكلور استخدمت خلال الحرب في سوريا.

وكان مفتشو المنظمة قد تعرضوا لهجوم خلال تحقيقهم في مزاعم بوقوع هجمات بغاز الكلور في سوريا الشهر الماضي، حيث هوجمت قافلتهم وهم في طريقهم إلى محافظة حماة. ولم يصب أي من أفراد البعثة في الهجوم الذي ألقت الحكومة السورية باللائمة فيه على مقاتلي المعارضة.

وأكدت المنظمة أن مفتشيها لديهم معلومات تشير إلى استخدام كيمياويات شبيهة بغاز الكلور على الرغم من اضطرارهم لاختصار مهمتهم بسبب الهجوم.

وقالت المنظمة في بيان: "المعلومات المتوافرة لبعثة تقصي الحقائق تعطي مصداقية للرأي القائل إن مواد كيمياوية سامة، هي على الأرجح مواد تسبب تهيجا في الرئة مثل الكلور، استخدمت في سوريا".