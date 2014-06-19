بالفيديو.. البراميل المتفجرة تلاحق أحياء حلب وتدمرها

قصفت قوات النظام بالبراميل المتفجرة عدة مدن وبلدات سورية ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وقتل سبعة مدنيين وجرح آخرون جراء قصف جوي على حي الصاخور بمدينة حلب، كما قتل مدنيان جراء قصف جوي على مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي.

وقصفت قوات النظام بالبراميل المتفجرة مدينة جاسم وبلدة في ريف درعا، وجرت اشتباكات عنيفة على عدة محاور في بلدة المليحة بريف دمشق، كما قصف قوات النظام أطراف مدينة أريحا في ادلب وسط اشتباكات بالرشاشات الثقيلة.

وألقى الطيران الحربي براميل متفجرة على مدينة تل رفعت في حلب بالاضافة الى قصف جوي.

لحظة انفجار برميل ألقاه الطيران المروحي على حي مساكن هنانو في مدينة حلب







الدفاع المدني يحاول إطفاء النار في حديقة الصاخور جراء القصف





الطيران المروحي يلقي برميل على حي الصاخور



آثار الدمار الذي خلف قصف الطيران المروحي على حي سد اللوز



جمعية إعانة المرضى الدولية تقوم بإسعاف الجرحى ومصابين في حي الصاخور