وأخيراً ظهر "ماهر الأسد"

بعد اختفاء دام أكثر من 4 سنوات، ظهر ماهر الأسد الذي دارت حوله قصص عديدة، منها أنه قتل في تفجير مبنى الأمن القومي، وأخرى أنه أصيب خلال مرور موكبه في إحدى مناطق دمشق، أو أنه دخل غيبوبة وتعالجه روسيا.

ظهور ماهر الأسد جاء عبر تويتر، ومن خلال صورة تجمعه مع المطرب جورج وسوف.

فثالث أبناء عائلة الأسد، ضابط برتبة عميد في جيش النظام، ويعتبر الرجل الثاني فيه، مستشار لشقيقه بشار ويده اليمنى، كان له الدور الأقوى في قمع الثورة السلمية في بدايتها، والتنكيل بالمعارضين. يعرف عنه معظم السوريين المعارضين أنه عديم الرحمة ومتسلط.

بقي خارج الأضواء لسنوات، إلا أن صورة نشرها على ما يبدو إعلامي لبناني، أظهرت أنه لا يزال موجوداً، ويبدو أنه تمكن من إيجاد الوقت للقاء فنان لبناني- سوري.

وفي التفاصيل، نشر الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان في صفحته على موقع "توتير" صورة للفنان جورج وسوف مع ماهر الأسد.

وعلق نيشان كاتباً: "التقطت هذه الصورة قبل 4 أيّام، وتجمع الفنان جورج وسوف بالعميد ماهر الأسد الذي كان آخر ظهور إعلامي له منذ 4 أعوام".

طبعاً لا يمكن التأكد من تاريخ تلك الصورة، لكن يمكن الجزم بأنها ليست قديمة، وأنها التقطت على الأقل بعد إصابة وسوف وتماثله للشفاء من وعكته الصحية. كما يشار إلى أن مواقع التواصل كانت تناقلت منذ أيام صوراً للمغني خلال لقائه بشار الأسد.

يذكر أن وسوف ظهر مع نيشان الأسبوع الماضي في حلقة تلفزيونية، بعد غياب دام 3 سنوات إثر ظروف صحية قاسية، أقعدته لفترة بعيداً عن الشاشة والحفلات. ويعرف عنه تأييده للنظام السوري.