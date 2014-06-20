إطلاق سراح مصور دنماركي خطفه تنظيم داعش بسوريا

أعلنت الحكومة الدنماركية الخميس إطلاق سراح مصور دنماركي يعمل لحسابه، بعد خطف في سوريا لمدة 13 شهراً.

وقالت عائلة دانييل راي اوتوسين في بيان عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الدنماركية إن المصور كان خطف في سوريا بتاريخ 17 مايو 2013 عندما سافر إلى هذا البلد الذي يشهد حربا لتغطية النزاع والوقوف على الظروف الحياتية للمدنيين، وخصوصاً الأطفال.

ونقلت رويترز عن مقربين من الملف قولهم إن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن خطف المصور، وإن فدية قد دفعت مقابل الإفراج عنه.

وأوضحت عائلته أن الشاب البالغ من العمر 25 عاماً "بصحة جيدة".

وأضافت العائلة أن الصحافة الدنماركية كانت منذ زمن طويل على علم بخطفه، ولكنها التزمت الصمت من أجل أمنه، معلنة أنها ترفض أي لقاء مع الصحافة.

ومن ناحيتها، ذكرت وزارة الخارجية الدنماركية أنها لن تعطي أية معلومات إضافية حول هذه القضية.