بالفيديو.. الثوار يغنمون ذخائر النظام "الطائرة"

غنم الثوار الخميس، مظلتين تحملان ذخيرة ألقاهما طيران النظام المروحي لقواته المحاصرة في معسكري وادي الضيف، والحامدية، قرب مفرق معر حطاط، الذخائر سقطت في منطقة التماس بين الثوار، وقوات الأسد، حيث انحرفت المظلتان بعد إلقائها جراء الرياح باتجاه الثوار.

كما قام الثوار بإجبار عناصر قوات النظام على التراجع، عندما حاولوا الوصول إلى الأسلحة، وأردوا اثنين منهم قتلى، حيث يرضخ معسكرا وادي الضيف والحامدية لحصار خانق، خصوصاً بعد قطع طريق الإمداد وسيطرة الثوار على مدينة خان شيخون.

ويمد النظام قواته بالغذاء، والدواء، والذخيرة عن طريق المظلات، من الطيران المروحي.