حزب الله يخسر 17 عنصراً بحلب ومعارك القلمون مستمرة

أفاد ناشطون بمقتل الملازم أول في حزب الله "وائل عبدو" مع 17 عنصراً آخرين، إضافة إلى جرح أربعة من قوات الأسد على خلفية الاشتباكات التي جرت في حي الخالدية بحلب ضد الثوار.

أما في القلمون فلا تزال المعارك مستمرة في محاولة جيش النظام مدعوماً بميليشيات حزب الله، للسيطرة على التلال والقرى. فقد جددت قوات الأسد المدعومة بحزب الله اللبناني الخميس، محاولتها اقتحام بلدتي حوش عرب وعسال الورد ومزارع رنكوس في القلمون لليوم الثاني على التوالي.

وقال ناشطون في ريف دمشق إن كتائب الثوار تمكنت من التصدي للهجوم وقتلت 3 عناصر من مليشيات حزب الله وعدد من عناصر قوات الأسد، وسط قصف مدفعي وصاروخي على تلك المناطق.

وكان ناشطون أفادوا أول من أمس الأربعاء بأن مليشيات حزب الله اللبنانية بدأت في عملياتها ضد مواقع الثوار في عسال الورد وحوش عرب ومزارع رنكوس انطلاقاً من بلدتي حام وبريتال اللبنانيتين.

وقتل قائد لواء غرباء الشام "أبوالحسن التلي"، التابع للجيش الحر، خلال المعارك الدائرة في جرود القلمون بريف دمشق الخميس، في حين أكدت مصادر تمكن الثوار من قتل 4 عناصر من ميليشيات حزب الله، أثناء الاشتباكات المستمرة في محيط قرية عسال الورد.

يُذكر أن كتائب الثوار تتبع تكتيكا جديداً يتمثل في شن نوع من حرب العصابات ضد جيش الأسد وميليشيات حزب الله التي اجتاحت المنطقة مؤخراً.