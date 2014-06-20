داعش ينسحب من الحلبية بعد اتفاق مع ثوار دير الزور

تصدى الثوار لمحاولة قوات الأسد اقتحام حي الحويقة في مدينة دير الزور، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصرها. كما دارت اشتباكات بين الطرفين، الخميس، في حي الصناعة قتل الثوار فيها عنصرين من قوات الأسد.

على صعيد آخر، أشار ناشطون إلى أن "داعش" انسحب مساء أول من أمس الأربعاء، من دوار الحلبية الذي يعد المنفذ الوحيد إلى الأحياء التي يسيطر عليها الثوار في مدينة دير الزور، وذلك بعد حصار على المدينة استمر 15 يوماً.

وأوضح ناشطون أن الانسحاب تم بموجب اتفاق مؤقت أُبرم بين تنظيم الدولة وكتائب الثوار في المدينة، ونصَّ على السماح بدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى المدينة لمدة زمنية محددة.

كما نجا أحد قادة كتائب الثوار من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة زُرعت بالقرب من منزله، ما أدى إلى إصابته بجروح.

وتكررت في الفترة الأخيرة محاولات الاغتيال التي يعترض لها قادة من كتائب الثوار في مدينة دير الزور وريفها، كان آخرها محاولة اغتيال قائد المجلس العسكري في مدينة دير الزور العقيد منير المطر.