قوات الأسد تكثف قصفها لبلدة المليحة بريف دمشق

كثفت قوات النظام السوري، أمس الخميس، قصفها الجوي على مدينة المليحة قرب دمشق، التي تحاول السيطرة عليها منذ أسابيع.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات النظام شنت 23 غارة على المليحة، بالتزامن مع قصف بتسعة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، على المنطقة ذاتها، وقصف بقذائف المدفعية.

وليس بعيداً عن المليحة كانت مدينة الزبداني في ريف دمشق هدفا آخر لطائرات النظام التي اسقطت عليها المزيد من براميلها المتفجرة.

كما استهدفت قوات النظام بلدة عين الفيجة القريبة من الزبداني بقصف من الرشاشات الثقيلة.

وفيما شهد حي طريق السد في درعا اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والجيش الحر، أمطرت قوات النظام عدة بلدات في ريفي ادلب وحمص بقذائف المدفعية والدبابات، حيث استهدفت قرية كفر رومة في ريف ادلب ومدينة الحولة في حمص.

وحلب هي الأخرى كانت مسرحا لعمليات النظام العسكرية، إذ قصف الطيران الحربي حي الشعار. كما ألقى براميل متفجرة على أطراف منطقة الجندول.

إلى ذلك سقط عدة قتلى وعدد من الجرحى في بلدة طفيل اللبنانية الحدودية القريبة من القلمون بريف دمشق إثر قصفها بالمدفعية قبل أن يحاول عناصر من حزب الله التقدم باتجاه البلدة المذكورة.