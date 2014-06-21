الثوار يستهدفون عضو مجلس الشعب "علي الشيخ" بدمشق

استهدف الثوار بعبوة ناسفة سيارة عضو مجلس الشعب علي الشيخ، السبت، في حي الصناعة في العاصمة دمشق.

حيث قامت كتيبة الصديق للمهام الخاصة التابعة لألوية الحبيب المصطفى بعملية نوعية في دمشق استهدفت سيارة عضو مجلس الشعب علي الشيخ بزرع عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد.

كما لم يتسنّ التأكد من مقتل أو إصابة علي الشيخ في ظل تكتم من قبل إعلام النظام عن الحادثة.

يذكر أن الشيخ، من أبناء بلدة العتيبة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وهو من طليعة البعثيين الذين شاركوا في قمع المظاهرات والتنسيق مع الفروع الأمنية للإدلاء بمعلومات عن ناشطي بلدة العتيبة مع بدء الحراك الشعبي السلمي فيها.

وكان علي الشيخ أميناً لفرع الشبيبة في عام 2005 في ريف دمشق، تم إبعاده بعد ذلك إلى أن تم تعيينه عضوا لمجلس الشعب في انتخابات وصفتها المعارضة بالمزيفة في شهر لعام 2012.