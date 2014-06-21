داعش يسيطر على قرى مهمة في شرق سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام سيطروا الجمعة على بلدات رئيسية في شرق سوريا متاخمة للأراضي التي سيطر عليها التنظيم في العراق.

وقال المرصد إن المتشددين الذين يسعون لإقامة دولة خلافة إسلامية على جانبي الحدود بين العراق وسوريا سيطروا على بلدات موحسن والبوليل والبوعمر.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن البلدات الثلاث التي تمت السيطرة عليها مؤخرا تقع على نهر الفرات، الذي يربط سوريا والعراق، وهي مهمة لأنها قريبة من مطار دير الزور العسكري ومدينة الميادين.

وشدد على أنه بالسيطرة على مدينة الميادين لا تبقى مدن أخرى مهمة خارج سيطرة داعش سوى البوكمال القريبة من الحدود السورية العراقية. وأضاف أن بلدة موحسن التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع العراق موقع مهم لأي محاولة للسيطرة على المطار.

يذكر أن محافظة دير الزور تشهد قتالاً منذ أكثر من عامين بين جماعات المعارضة وقوات النظام. ويقاتل داعش جماعات معارضة أخرى في محافظة دير الزور، وهي محافظة منتجة للنفط في شرق سوريا دمرتها الحرب التي دخلت عامها الرابع. وكان التنظيم انتزع السيطرة على أحياء في مدينة دير الزور من جبهة النصرة الفرع الرسمي للقاعدة في سوريا.