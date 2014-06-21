لماذا القتال حول المليحة بين قوات النظام والثوار؟

تعتبر بلدة المليحة نقطة إستراتيجية، سواء للثوار أو قوات النظام، لأنها تبعد قرابة 5 كم عن العاصمة دمشق، إضافة لمحاذاتها أكثر نقاط النظام أهمية في كل من "جرمانا" معقل التشبيح بريف دمشق، وإدارة الدفاع الجوي، (إدارة الدفاع الجوي التي هاجمها الثوار أكثر من مرة سابقاً بغية تحريرها، التي تعتبر مركز عمليات قوات الأسد وأكبر مقراته في ريف دمشق الشرقي).

كما أن المليحة تمثل الحد الفاصل بين جزئي الغوطة الشمالي الواقع تحت سيطرة الثوار، والجنوبي المحاذي لمطار دمشق الدولي الواقع تحت سيطرة قوات النظام.

النظام يهدف إلى السيطرة على المليحة كي يسهل عليه السيطرة على الغوطة بأكملها، وتأمين طريق مطار دمشق الدولي بالكامل، إضافة لتأمين مدينة جرمانا الاستراتيجية بالنسبة لقوات وميليشيات النظام وشبيحته.

أهميتها بالنسبة للثوار

أما الثوار فيعتبرون أهميتها، أنها تعتبر بوابة لتحرير دمشق، كما أن تحرير جرمانا من شأنه أن يعزز فرص الثوار في الدخول إلى دمشق، ومحاصرة أكثر أفرع النظام قمعاً وإجراماً في سوريا "فرع فلسطين" على المتحلق الجنوبي.

ويشكل قطع شريان النظام من وإلى دمشق "طريق مطار دمشق الدولي" هاجسا لقوات الأسد، والثوار يحاولون استغلال النقص الذي برز على جبهة المليحة بسبب انسحاب الميلشيات العراقية، بهدف التقدم والسيطرة على نقاط يتمركز بها جيش الأسد، وما تبقى من ميليشياته.

وتشمل محاور الاشتباك حالياً كل من، "مجمع التاميكو الذي فجره الثوار، ومحور حاجز النور الحامي الأساسي لإدارة الدفاع الجوي، وخط الدفاع عن مدينة جرمانا، إضافة إلى أطراف البلدة الجنوبية الغربية القريبة من إدارة الدفاع الجوي، ومزارع جرمانا "البساتين" غرب المليحة.

من جهة أخرى، نفى مراسل "سراج برس"، الأنباء التي نشرتها صفحات مؤيدة للنظام والتي تحدثت عن إطباق قوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني الشيعي (حالش) الحصار على المليحة.

إلى ذلك، أفاد مراسل الهيئة العامة للثورة السورية بأن هناك تسريبات تفيد باستقدام أكثر من أربعين مدرعة بين دبابات وناقلات جنود ستتوزع على كافة محاور جبهة المليحة، في وقت استقدم الثوار تعزيزات عسكرية على جبهة المليحة لمواجهة قوات الأسد.