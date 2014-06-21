4.7 مليون سوري بحاجة لمساعدات والآلاف محاصرون

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة، أن عدد السوريين الذين لم تتمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات لهم ازداد من 3.5 إلى 4.7 مليون نسمة.

وفي تقريره الرابع حول هذه المسألة، والذي يغطي الفترة من 20 مايو إلى 17 يونيو، أشار بان إلى أنه "لا يوجد أي تقدم لناحية وصول المساعدات الإنسانية إلى كل الأشخاص الذين هم بحاجة لها في سوريا، وخصوصاً الأشخاص المتواجدين في مناطق يصعب الوصول إليها".

وأضاف أن "الوضع الإنساني ازداد سوءاً". وأشار إلى أن 10.8 مليون نسمة من مجموع السوريين هم بحاجة للمساعدة، بينهم 6.4 مليون نازح، أي بزيادة 17% (أو 1.5 مليون نسمة) نسبة إلى التقديرات السابقة.

وأوضح بأن "رقم 3.5 مليون نسمة الذي تم الحديث عنه حتى الآن بالنسبة للأشخاص القاطنين في مناطق صعبة أو يتعذر الوصول إليها من قبل العمال الانسانيين ازداد أيضاً ووصل بدون شك حاليا إلى 4.7 مليون شخص".

196 ألف سوري محاصرون

ولا يزال حوالي 241 ألف شخص محاصرين، بينهم 196 ألفاً من قبل القوات النظامية، خصوصا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ومنطقة الغوطة بالقرب من دمشق، بالإضافة إلى 45 ألف شخص محاصرين من قبل مجموعات المعارضة في الزهراء.

وأشار التقرير إلى أنه في الشهر الجاري لم تصل مساعدات الأمم المتحدة "إلا إلى منطقتين محاصرتين هما اليرموك ودوما" وبعينات ضئيلة جداً أي بنسبة 1% و7% على التوالي للسكان المحاصرين في هاتين المنطقتين.

وندد بان بكون دمشق ما زالت ترفض السماح للقوافل الإنسانية بالمرور عبر الحدود السورية مع تركيا والعراق والأردن.