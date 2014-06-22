بالفيديو.. طيران النظام السوري يدمر المدن

صعد النظام السوري عملياته في حي الوعر في حم، وواصلت قواته قصفها مدن ريف درعا، وأفاد ناشطون بأن الطائرات قصفت بلدة اليادودة ببرميلين متفجرين صباحاً.

وتعرضت بلدة مرعيان في إدلب إلى قصف عنيف



ونشر ناشطون فيديو يبين آثار الدمار في خان شيخون في إدلب



واستهدف الجيش الحر قوات النظام في محيط سجن حلب المركزي



وقصف طيران النظام الحربي بلدة موحسن في دير الزور ووقع العديد من القتلى هناك.

وفي حلب ألقى الطيران الحربي برميلين متفجرين على حي الأشرفية شمال المدينة، وسقط العديد من الجرحى وتسبب القصف بأضرار مادية لحقت بالممتلكات، جرّاء قصف قوات النظام بالصواريخ مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.