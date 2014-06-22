فصائل ثورية تتوحد بغرفة عمليات القلمون لمواجهة الأسد

أعلنت عدة فصائل عسكرية تشكيل "غرفة عمليات القلمون" لتحرير المنطقة من نظام الأسد والميليشيات التابعة له.

وقالت الكتائب في بيان لها نشره موقع شبكة سوريا مباشر إنه تم تشكيل غرفة عمليات القلمون، وتشمل التشكيلات التالية:

لواء أحرار القلمون - كتائب الصقور المحمدية - كتائب شهداء حوش عرب - كتائب المعتصم - رجال من القلمون - كتيبة الوفاء - كتيبة أحرار قاسيون - كتيبة الصادقين - كتيبة شهداء النبك - لواء أبناء المجاهدين - لواء أجناد الشام - كتائب النور - كتيبة الشهيد محمد محمد - كتيبة الشهيد زياد نديم - كتيبة الشهيد أيوب زاهر - كتيبة الشهيد الملازم محمد عيسى - كتيبة المهام الخاصة - كتيبة المداهمة - سرايا المؤازرة - كتائب ابن الوليد للمهام الخاصة - كتيبة جند الفاروق - كتيبة بركان الثورة - كتيبة أحرار يبرود - كتيبة أحفاد الفاروق - كتيبة سباع الجرد - كتيبة أويس القرني - كتيبة المهيب.

وأعربت الغرفة العسكرية عن ترحيبها بأي تشكيل يرغب في الانضمام إليها.

الثوار يستعيدون السيطرة على تلة المنطار

ميدانياً استعادت كتائب الثوار صباح اليوم الأحد السيطرة على تلة المنطار في جرود قرية حوش عرب بالقلمون في ريف دمشق، وذلك بعد اشتباكات وصفت بالعنيفة مع ميليشيات حزب الله اللبنانية قتل على إثرها 6 عناصر من ميليشيات الحزب وجرح آخرون.

في الأثناء، لا تزال ميليشيات حزب الله تحاول اقتحام بلدة حوش عرب، حيث دارت اليوم معارك بين الثوار وعناصر الحزب أسفرت عن مقتل عدد من الأخيرة.

من جهة أخرى، تتواصل الاشتباكات بين كتائب الثوار وقوات الأسد في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية للشهر الثالث على التوالي، حيث جرت اشتباكات ظهر اليوم بين الطرفين على محوري زبدين وإدارة الدفاع الجوي تمكن خلالها الثوار من تدمير آلية عسكرية وقتل 3 عناصر من قوات الأسد قنصاً، كما استهدف الثوار تجمعات لقوات الأسد وميليشيات جيش الدفاع الوطني في بلدة جرمانا بقذائف الهاون.

في المقابل، تعرضت بلدات جسرين وسقبا وكفر بطنا بالغوطة الشرقية لقصف من قبل الطيران الحربي، ما أوقع 5 شهداء وعددا من الجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال.