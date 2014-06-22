قصف بالبراميل المتفجرة على حلب واشتباكات في ريف دمشق

أفادت الهيئة العامة بتجدد القصف على دمشق وريفها، حيث أغار الطيران الحربي على مدينة كفربطنا ومنطقة الجمعيات في الجبل الغربي من مدينة الزبداني، في حين طال القصف أطراف بلدة أوفانيا في الريف الشمالي.

يأتي ذلك فيما تجددت الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام في القلمون في ريف دمشق.

القصف طال أيضا مدينة حماة وريفها، لاسيما بلدة عقرب ومورِك وقرية الحواش.

إلى ذلك، أفادت لجان التنسيق بتعرض بلدة كفر حمرة في حلب للقصف بالرشاشات الثقيلة.

كما قصف الطيران الحربي والمروحي كلا من مدينة عندان وبلدات كفرحمرة وكفرناها وكفرنوران وخان العسل ومخيم حندرات بريف حلب.

كما استهدف الطيران الحربي أحياء حمص، خاصة مدينة تلبيسة وسط اشتباكات عنيفة .

وقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلة، وأصيب عشرة آخرون جراء قصف بأربعة براميل متفجرة على بلدة بيانون بريف حلب الشمالي.

فيما أصيب عدد من المدنيين معظمهم من الأطفال جراء قصف بصاروخ فراغي على مدينة تل رفعت وبلدة مارع.

وخلف القصف الوحشي على حي الوعر في حمص دمارا طال العديد من الأبنية.