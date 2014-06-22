"الرقة" تعيش أزمة مياه حقيقية تهدد مصادرها الزراعية

تعيش محافظة الرقة السورية الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات أزمة مائية حقيقة تهدد مصادرها الزراعية.

وتعتبر العمليات العشوائية في استجرار المياه عبر أنابيب المياه لري المحاصيل الزراعية في المحافظة سلبية على محاصيلها، خاصةً أن الوقت الراهن يعتبر ذروة موسم السقاية في الزراعة، بحسب ما أفاد به جهاد الرقاوي لموقع "كلنا شركاء" السوري.

فيما تعاني محطات توليد الكهرباء التي تعتمد المدينة في توليدها على مياه الفرات من خطر حقيقي، كونها تعمل بجهد مضاعف، وانعدام البدائل وفقدان المحروقات وغلاء أسعارها.

وأدى انخفاض منسوب مياه بحيرة الأسد إلى خروج كافة المشاريع الزراعية التي تروى بواسطة المحركات من البحيرة عن الخدمة بشكل نهائي.

وبحسب الرقاوي فقد تضررت عدة محاصيل زراعية جراء الانخفاض، منها "محصول القمح"، الذي لم يحصل على الري اللازم، كما تضرر محصول القطن على ضفاف البحيرة بسبب عدم ريه "رية الإنبات"، مما أدى إلى توقف عدد كبير من الفلاحين في مناطق الري عن الزراعة للموسم الصيفي لهذا العام، خوفاً من عدم توفر المياه خلال الموسم.

وأشار الرقاوي إلى أن خطراً جديداً يهدد الزراعة في المدينة بسبب إمكانية خروج عدد كبير من الآبار الارتشاحية لمياه الشرب في المناطق المحيطة ببحيرة الأسد عن الخدمة إذا استمر انخفاض منسوب المياه، وأن آثار التصحر بدأت تظهر على المراعي المجاورة للبحيرة، وهو ما يسبب "نقصاً في الثروات الحيوانية"، بالإضافة إلى تهديده للثروة السمكية.