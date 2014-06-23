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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 12 وزيراً سورياً

المصدر: لوكسمبورغ - رويترز
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وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تجميد أصول 12 وزيراً في الحكومة السورية وفرض حظر على سفرهم متهماً إياهم بـ"المسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن أسماء الوزراء السوريين ستنشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي غداً الثلاثاء حين تصبح العقوبات نافذة المفعول.

وبهذا القرار يرتفع عدد الأشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي بعقوبات في سوريا إلى 191 فرداً. كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول.

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