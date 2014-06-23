التوصل إلى اتفاق بين النظام والثوار في القابون

كشفت شبكة "سمارت" للأنباء أنه تم توقيع تسوية في حي القابون بدمشق بين لجنة من وجهاء الحي وقوات النظام مشابهة لتلك التي تم التوصل إليها في أحياء حمص القديمة قبل أشهر.

وقضى الاتفاق بتسوية أوضاع المسلحين في القابون، وفتح الطرقات إلى الحي الذي مازال يحوي المدنيين بعكس ما كان قد جرى في أحياء حمص القديمة، حيث أُجلي المدنيون قبل التسورية مع المسلحين.

وبالأمس أعلنت عدة فصائل عسكرية تشكيل "غرفة عمليات القلمون" لتحرير المنطقة من نظام الأسد والميليشيات التابعة له.

وينفذ مقاتلو المعارضة السورية في منطقة القلمون تكتيك حرب العصابات لضرب مواقع النظام وحزب الله بشكل سريع لتجنب الخسائر الفادحة.