سيغريد كاغ "للحدث": تدمير كيماوي الأسد ينتهي في 2015

قالت سيغريد كاغ، منسقة بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، لقناة "الحدث" إن نزع كافة ترسانة الأسد الكيمياوية يعتبر "إنجازاً كبيراً".

وأوضحت أن فترة تدمير ترسانة الأسد على متن السفن الأميركية تستغرق 60 يوماً، فيما ستنتهي مهمة تدمير ترسانة الأسد في 2015.

واضافت كاغ أن مجلس الأمن هو من يقرر إنهاء عمل بعثة نزع ترسانة الأسد وتدمير مواقع الأسد الكيمياوية. وأكدت أنه تم نقل كافة الأسلحة الكيماوية للأسد من سوريا، وتابعت "نعمل على البدء في تدمير البنية التحتية لترسانة الأسد الكيمياوية".

وتحدثت أن هناك قضايا عالقة مع نظام الأسد بخصوص ترسانته الكيماوية. وقالت إن على نظام الأسد القبول بتدمير مواقعه الكيمياوية وتفتيشها بشكل مستمر.

وكشفت خلال حوارها أن مواد كيمياوية أولية استخدمت كسلاح في سوريا فيما قتل 150 ألف سوري بأسلحة تقليدية.

وقالت مصادر لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، إن سوريا سلّمت ما تبقى لديها من أسلحة كيمياوية وزنتها 100 طن من المواد السامة أخطرت بها منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، ما يمهد الطريق لتدميرها في البحر.

وتشكل المواد الكيمياوية 8% تقريباً من 1300 طن أبلغت الحكومة السورية بها منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، وكانت مخزنة في موقع قالت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد من قبل إنه يصعب الوصول إليها بسبب المعارك الدائرة مع مقاتلي المعارضة.

وذكرت المصادر أن الأحوال الأمنية تحسنت في المنطقة الآن، ونقلت شاحنات الحاويات المحملة بالمواد الكيمياوية إلى ميناء اللاذقية. وقال مصدر دبلوماسي يراقب عملية تسليم الأسلحة الكيمياوية عن كثب إنه "تم تحميلها على السفينة".