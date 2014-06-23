مقتل 10 جنود سوريين بغارات إسرائيلية على الجولان

قتل 10 جنود سوريين على الأقل جراء الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع عسكرية في الجزء السوري من هضبة الجولان ليل الأحد الاثنين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" الاثنين: "قتل عشرة جنود سوريين على الأقل في الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية محاذية للجولان السوري المحتل"، مشيراً إلى أن الطيران الإسرائيلي أطلق "9 صواريخ على المواقع العسكرية، ما أدى إلى تدمير دبابتين وآليات عسكرية على الأقل".

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن عدة غارات جوية على جنوب سوريا، ليل الأحد/الاثنين، رداً على إطلاق قذيفة الأحد أوقعت قتيلا في الجانب الإسرائيلي، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وجاء على الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" أن "الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع للجيش السوري في الجولان. وسمع سكان شمال إسرائيل انفجارات في الجانب السوري من الحدود".

وجاء في بيان عسكري أن "الجيش الاسرائيلي استهدف تسعة مواقع للجيش السوري ردا على الهجوم من سوريا الذي أدى إلى مقتل فتى اسرائيلي وجرح مدنيين آخرين إسرائيليين (اثنين)".



وأوضح البيان أن "المواقع المستهدفة توجد فيها مقرات عامة عسكرية سورية ومنصات إطلاق وأن المواقع قد أصيبت".

وقد قتل فتى إسرائيلي في الجزء المحتل من هضبة الجولان في انفجار سيارة كان يستقلها مع والده الذي يعمل مقاولا مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت الوزارة.