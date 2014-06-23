غارات جوية على المليحة.. وبراميل متفجرة فوق حلب

أغار طيران النظام السوري على بلدة المليحة في ريف دمشق، بحسب الهيئة العامة للثورة السورية، التي أفادت أيضا بإلقاء طيران النظام البراميل المتفجرة على أحياء عدة في حلب.

وفي حمص، قصف عنيف بالاسطوانات المتفجرة والدبابات على الجبهة الغربية لمدينة تلبيسة، تزامناً مع اشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة على نفس الجبهة، والتي اندلعت أيضا في مناطق عدة منها في محيط فرع المخابرات الجوية في حلب وفي محيط مباني النفوس في حلب القديمة.

وألقى جيش النظام برميلا متفجرا على حي الشيخ خضر بحلب، أسفر عن انهيار عدة أبنية والأنباء الواردة تشير إلى وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وفي الرقة سقط قتيل وعدد من الجرحى جراء الغارة الجوية التي استهدفت مدخل مجمع الحوض.