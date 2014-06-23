والد أحد مقاتلي "داعش" يصف ابنه بالـ "شيطان"

تبرأ والد شاب بريطاني يقاتل مع "داعش" في سوريا من ابنه، ووصفه بأنه "شيطان"، معلناً أنه منع أية صور لابنه من دخول المنزل، وحذف صوره العائلية، لأنه "لا أحد يبقي على إبليس داخل منزله".

والشاب البريطاني ناصر مثنى البالغ من العمر 20 عاماً ظهر مؤخراً في تسجيل فيديو يدعو فيه للقتال في صفوف "داعش"، وهو التسجيل الذي أثار ضجة واسعة في بريطانيا والعالم، حيث تبين أن الشاب ناصر كان طالباً في كلية الطب ومتفوقاً، ولدى انتهاء دراسته الثانوية حصل على أربعة عروض من أربع جامعات مختلفة لدراسة الطب.

والشاب ناصر يعيش في مدينة كاردف بمقاطعة ويلز، وعائلته تعود أصولها إلى اليمن، لكن المفاجأة أنه لم يسافر وحده للقتال في سوريا، وإنما اصطحب معه شقيقه الأصغر أصيل البالغ من العمر 17 عاماً فقط.

ونقلت جريدة "ديلي ميل" عن أحمد مثنى البالغ من العمر 57 عاماً، وهو والد ناصر، قوله إنه يتمنى أن يرى ابنه في السجن لو عاد إلى بريطانيا. وأضاف: "ناصر خان العائلة وخان بريطانيا".

وقال الأب: "أشعر بأنني مريض ومدمر، لأن ابني تورط في هذا العمل"، مشيراً إلى أن ناصر كان قد ترعرع في بلده بريطانيا وأحبها واحترمها".

وتابع: "أنا والده، ومن الطبيعي أن أكون قلقاً على سلامته، بينما هو بعيد هناك، لكنني قلق أيضاً بسبب الرسائل الشيطانية التي ينشرها عبر الفيديو، وأخشى أن يتبعه الأولاد الآخرون إلى هناك".

وتقول "ديلي ميل" إن والد ناصر، وهو أب لأربعة، تخلص من الصور العائلية التي تضم ابنه ناصر، وقال: "إنه أمر شرعي وإسلامي، فعليك أن لا تبقي الشيطان في منزلك".

ويقول أحمد مثنى إن ابنه ناصر تعرض لــ"غسيل دماغ" منذ أن بدأ التنقل بين مساجد مختلفة في بريطانيا، وتابع: "إنهما لا يمثلانني الآن، ولا أريد أن أراهما مرة أخرى"، في إشارة إلى ابنيه الاثنين اللذين يقاتلان في سوريا، وهما ناصر وأصيل.

وأضاف: "أنا سأكون مسروراً إذا رأيتهما في السجن، في حال عادا إلى بريطانيا وهما أحياء.. هذا إن رجعا أصلاً".

وخاطب الأب الحزين ابنيه الاثنين ناصر وأصيل قائلاً: "أتمنى أن يعودا، هذا كل ما أستطيع قوله، أن يعودا.. أعتقد أنهما في الأيدي الخطأ الآن، ولا أعلم لماذا فعلا ذلك".

وتابع: "كل ما أعرفه أن أولادي جيدون جداً، لم يكن لدينا أية مشاكل، لا شيء".

وكان ناصر مثنى قد حصل على درجة متفوقة جداً في الثانوية العامة، دفعت أربع جامعات مختلفة إلى مخاطبة مدرسته وتقديم أربعة عروض مختلفة له لدراسة الطب لديها، لكنه لم يقبل بأي منها والتحق بكلية طب في جامعة أخرى.

أما شقيقه أصيل فكان لا يزال على مقاعد المدرسة، حيث من المفترض أن يحصل على شهادة الثانوية العامة خلال الشهور القليلة المقبلة من إحدى مدارس مدينة كاردف، فيما يقول زملاؤه ومعلموه إنه كان يحلم بأن يكون معلماً للغة الإنجليزية، إلا أنه غادر إلى سوريا وانضم إلى مقاتلي "داعش".

وتقول العائلة إن ناصر كان يخطط للسفر إلى سوريا من أجل القتال منذ نحو ثمانية شهور، ولم يكن الأمر وليد اللحظة، فيما يؤكد الوالد أن ابنه تعرض لغسيل دماغ مكثف أدى إلى تغيره في الآونة الأخيرة.

وشكل شريط الفيديو الذي ظهرت فيه مجموعة من الشباب البريطانيين صدمة داخل بريطانيا، وفي أوروبا عموماً، حيث تحول الشريط إلى حديث الرأي العام في المملكة المتحدة منذ ظهوره قبل ثلاثة أيام.

وتقدر الشرطة البريطانية أن نحو 500 بريطاني لا يزالون يقاتلون في صفوف المجموعات المسلحة في سوريا ضد نظام بشار الأسد، وذلك بعد عودة نحو 300 مقاتل سابق من سوريا، وهو ما يسبب قلقاً واسعاً لدى أجهزة الأمن البريطانية التي تخشى من أن يكون هؤلاء قد تلقوا تدريبات في سوريا من أجل تنفيذ هجمات داخل بلادهم في المستقبل.