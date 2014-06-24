جائزة الريادة للناشطة السورية المخطوفة رزان زيتونة

قدمت منظمة الأصوات الحيوية vital voices، الأسبوع الماضي، الجائزة العالمية للريادة للناشطة السورية المخطوفة رزان زيتونة.

يذكر أن رزان التي قدمت إليها الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة من قبل وزير الخارجية الأميركي جون كيري في عام 2013، كانت قد اختطفت في شهر ديسمبر الماضي بعد قيامها بإعداد تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان والمخالفات التي تحدث داخل سوريا. ولا يزال مكانها غير معروف.

وتعتبر رزان من الناشطين الأوائل في مجال حقوق الإنسان في سوريا بعد الثورة، وكانت من مؤسسي لجان التنسيق، ومن أولى الناشطات والناشطين على الإطلاق. عملت طويلاً على توثيق الانتهاكات من خلال مركز توثيق الانتهاكات.