صورة تجسد مأساة السوريين على حدود الأردن

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجسد المأساة السورية ورحلة التهجير والشقاء التي يتعرض لها الشعب السوري، على يد نظام بشار الأسد.

ونشر ناشطون الصورة، وقالو إنها التقطت صباح اليوم على الحدود السورية الأردنية.

ويظهر في الصورة عشرات الرجال والأطفال والنساء وهم يحملون أكياسهم وحقائبهم على ظهورهم ورؤوسهم، متجهين إلى الأردن هرباً من الموت المحقق الذي تسببه طائرات النظام وصواريخه.

وفي منطقة صحراوية وعرة يتنقل هؤلاء المهجّرون بحثاً عن النجاة بأرواحهم، تاركين كل ما يملكون من بيوت وأراض وأرزاق لا يجمعهم سوى طلب النجاة من القتل، كل ذلك يحدث دون أية التفاتة من المجتمع الدولي.