الثوار يحاصرون قوات الأسد في وادي الضيف والحامدية

نشر تقرير مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوضح حصار الثوار لمعسكري وادي الضيف والحامدية. ويشدد الثوار الحصار على هاتين المنطقتين منذ 5 أشهر، بعد عدة معارك لم ينجح الثوار من خلالها في السيطرة على هاذين المعسكرين.

إلا أن أحد قادة الألوية التي تفرض الحصار على تلك المناطق، قال: "قطعنا جميع الإمدادات التي تمر من خلال هذه المناطق".

وتحيط عدة مراكز عسكرية حول المنطقتين المحاصرتين، على بعد قرابة 15 كيلومترا، كما تنتشر عدة قرى تم تحرير بعضها مثل قرية بابولين وقرية كفر باسين. كما قام الثوار بنسف حاجز الصحابي الواقع في الركن الشمالي، وهو أقوى الحواجز في وادي الضيف.



