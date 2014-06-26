أخبار سوريا اليوم بالفيديو

ألقى الطيران المروحي التابع لقوات الأسد، اليوم الخميس، براميل متفجرة على عدة أنحاء من درعا وريفها.

وفي سياق متصل، قتل سبعة عناصر من قوات النظام إثر تفجير عبوة ناسفة وثلاثة ألغام بأحد المنازل بالقرب من الأمن العسكري في نوى بريف درعا، فيما قتل أحد عناصر الجيش الحر بالاشتباكات مع قوات النظام في حي المنشية بدرعا.

وفي ريف إدلب أيضاً، شن طيران النظام غارات جوية على جبل الزاوية وبلدة كفرومة، مما تسبب بوقوع جرحى.

كما ألقى الطيران المروحي 5 براميل متفجرة على المدينة الصناعية بحلب، ما أدى إلى نشوب حريق ضخم.

وفي سياق متصل، قتل العديد من قوات الأسد في الاشتباكات المستمرة مع الثوار في منطقة حيلان القريبة من السجن المركزي في حلب.



أما في دمشق، فسقطت قذيفة هاون في منطقة القزاز، فيما نشب حريق في مبنى سكني جراء قصف الطيران الحربي على حي جوبر.



كما شن الطيران الحربي ثلاثة غارات جوية على بلدة المليحة وغارة على مزارع كفربطنا جسرين بريف دمشق.

كما شن النظام غارة جوية على مدينة الشدادي بريف الحسكة. أما في حماة فاستهدف الجيش الحر مراكز لقوات النظام في قرية المفكر.

وفي سياق آخر، صد خروج مظاهرة في بلدة تلدو بريف حمص طالبت بمحاربة الفساد المتفشي في بعض مؤسسات الثورة وتصحيح مسارها.