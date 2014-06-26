الجربا: تصريحات أوباما تضع الثوار أمام "تحد جديد"

اعتبر رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا أن تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخيرة تضع الثوار أمام تحد جديد.

وكان أوباما قال منذ أيام في تصريحات تلفزيونية إن الحديث عن معارضة معتدلة قادرة على هزيمة الأسد غيرُ واقعي وخيالٌ سياسي لا يمكن تحقيقه، بحسب تعبيره.

وأوضح أوباما أن إدارته "استهلكت وقتاً كبيراً في العمل مع المعارضة السورية المعتدلة"، ولكن وجود معارضة مثل هذه قادرة على الإطاحة ببشار يبدو الأمر غير واقعي و"فانتازيا"، بحسب تعبيره.

واعتبر الجربا هذه التصريحات تأكيداً على أنه يجب على الائتلاف والثوار أن يُنظموا أنفسهم بشكل أكبر ومكثف.

وكان الائتلاف قد وصف سابقاً على لسان المتحدث باسمه لؤي الصافي تصريحات أوباما بأنها تعبر عن موقف سلبي، وتشكل تغطيةً لعجز إدارته عن منع تدهور الوضع السياسي والإنساني في الشرق الأوسط.

ويعد تصريح أوباما بمثابة نعي لأي وعود سبق أن أطلقت بشأن تسليح "المعارضة المعتدلة"، كما يؤكد على سياسة الرئيس الأميركي الانكفائية، لاسيما تجاه سوريا، حتى ولو كان ثمن ذلك "الفراغ" الذي سيؤدي إلى فوضى عارمة، بشكل أو بآخر.