مقتل الممثلة السورية سوزان سلمان في قصف على منزلها

لقيت الفنانة السورية سوزان سلمان حتفها إثر سقوط قذيفة هاون قرب منزلها في حي القيمرية وسط العاصمة دمشق.

وكانت الممثلة السورية في زيارة لبيت صديقتها وجارتها حيث نزلت أولى القذائف أمام بيت صديقتها لتهرع هي إلى بيتها قبل أن تباغتها قذيفة أخرى في الشارع وتجعلها تفارق الحياة.

وكتبت الفنانة السورية الشابة على صفحتها على "فيسبوك" وهي في بيت صديقتها (قبل موتها بحوالي ربع ساعة) عند نزول القذيفة الأولى "يارب سترك، كنت أذكر الله منذ قليل لا أدري لماذا.. نزلت قذيفة قدام بيتي، يارب سترك القذيقة ع بيت المصياتي..".

سوزان سلمان البالغة من العمر 31 عاما بدأت تشق طريقها الفني قبل سنوات قليلة، ولعبت أدوارا ثانوية بارزة في عدد من المسلسلات التلفزيونية آخرها مسلسل "حدث في دمشق" مع المخرج باسل الخطيب.