أمر ملكي بقبول 3000 طالب سوري في الجامعات السعودية

وجه وزير التعليم العالي السعودي خالد العنقري 23 جامعة محلية بقبول 3 آلاف طالب سوري، ضمن قبول الطلبة السوريين في برنامج خادم الحرمين الشريفين الجامعي لمساعدة الطلبة السوريين، ضمن المقبولين عموماً للمنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي الحكومي فقط، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة".

وأكد العنقري أن التكاليف ستكون ضمن اعتمادات تلك المؤسسات التعليمية، والرفع إلى الوزارة عن أية تكاليف إضافية يتطلبها تنفيذ الأمر الملكي.

وبحسب مصادر الصحيفة فقد صدر الأمر الملكي بالموافقة على اقتراح الوزارة بإنشاء البرنامج، وأن تكون مدته عاماً واحداً قابلة للتجديد بحسب الحاجة، وأن يوكل ذلك إلى اللجنة الدائمة للمنح الدراسية لغير السعوديين المشكّلة بقرار من مجلس الوزراء.

وأضافت: "قامت اللجنة بوضع الأهداف المرجوة من هذا البرنامج، وإعداد ضوابط القبول، وآليات الاستقبال والفرز والتوزيع على مؤسسات التعليم العالي الحكومية، والمزايا الممنوحة للطالب، والأحكام العامة لهذا البرنامج، وتحديد الموازنات اللازمة للتكاليف، وتم تخصيص 3 آلاف منحة دراسية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية".

ضوابط القبول

وأكدت المصادر أن ضوابط القبول هي أن يكون الطالب ممن دخل إلى السعودية بتأشيرة زيارة مجانية نتيجة للوضع الذي تشهده سوريا، وذلك قبل صدور هذا القرار، وأن يطبق على الطلبة السوريين شروط القبول المطبقة على الطلبة السعوديين في مؤسسات التعليم العالي في السعودية، مع استثنائهم من شروط اختباري القدرات والتحصيلي.

متقدمون لمرحلة البكالوريوس

وبالنسبة للمتقدمين لمرحلة البكالوريوس، فلابد أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها على أن تكون مصدقة، وللمتقدمين لمرحلتي الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، أن يكون الطالب المتقدم لمرحلة الماجستير حاصلاً على شهادة البكالوريوس، وأن يكون الطالب المتقدم لمرحلة الدكتوراه حاصلاً على شهادة الماجستير.

وأشار إلى ما يتعلق بالطلبة الذين كانوا على مقاعد الدراسة في سوريا، أنه لا بد من أن يكون الطالب درس على الأقل فصلاً دراسياً في مؤسسة تعليمية سورية حكومية أو أهلية، ومعترف بها من وزارة التعليم العالي السورية، ويقدم سجلاً أكاديمياً بالمواد التي درسها، وألا يقل عمر الطالب عن 17 عاماً، ولا يزيد على 25 عاماً للمرحلة الجامعية ومعهد تعليم اللغة العربية أو ما يماثلها، ولا يزيد على 30 عاماً لمرحلة الماجستير، أو 35 عاماً لمرحلة الدكتوراه، ولمجلس المؤسسة التعليمية الاستثناء من ذلك، وألا يكون الطالب مفصولاً من إحدى المؤسسات التعليمية في السعودية، وأن تكون الشهادات والسجلات الأكاديمية مصادقة من المؤسسة التعليمية، ويتبعها مصادقة وزارة الخارجية السورية، ثم مصادقة الملحقية الثقافية السعودية في سورية.

المزايا الممنوحة للطالب في البرنامج

وقالت المصادر إن المزايا الممنوحة للطالب في البرنامج تتمثل في الرعاية الصحية له وأفراد أسرته في حال استقدامهم للإقامة معه، والتي تقدم إلى الطلبة من المؤسسة التعليمية والمؤسسات الصحية الحكومية السعودية، وتؤمن المؤسسة التعليمية له وجبات غذائية مخفضة، ويحدد مجلس المؤسسة المبلغ الذي يدفعه الطالب للوجبة، أسوة بالطلبة الآخرين في المؤسسة التعليمية.

تخصيص 3 آلاف منحة دراسية في مؤسسات التعليم العالي موزعة كالتالي:

- جامعة أم القرى 200 منحة.

- الجامعة الإسلامية 120 منحة.

- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 200 منحة.

- جامعة الملك سعود 200 منحة.

- جامعة الملك عبدالعزيز 200 منحة.

- جامعة الأميرة نورة 200 منحة.

- جامعة القصيم 200 منحة.

- جامعة الملك خالد 200 منحة.

- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 70 منحة.

- جامعة الملك فيصل 70 منحة.

- جامعة الأمير سلمان 100 منحة.

- جامعة الباحة 100 منحة.

- جامعة حائل 100 منحة.

- جامعة الدمام 140 منحة.

- جامعة الحدود الشمالية 100 منحة.

- جامعة الجوف 100 منحة.

- جامعة تبوك 100 منحة.

- جامعة طيبة 100 منحة.

- جامعة نجران 100 منحة.

- جامعة جازان 100 منحة.

- جامعة المجمعة 100 منحة.

- جامعة الطائف 100 منحة.

- جامعة شقراء 100 منحة.