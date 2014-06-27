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الجربا: إقالة هيئة أركان "الحر" خارج صلاحيات طعمة

المصدر: العربية.نت
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ندد رئيس الائتلاف الوطني السوري، أحمد الجربا، بقرار رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد طعمة، بإقالة رئيس هيئة الأركان والمجلس العسكري الأعلى للجيش الحر.

وأكد الجربا في بيان أن القرار يخرج عن إطار صلاحية الحكومة المؤقتة ورئيسها، كما أنه يخالف المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف الذي ينص على تبعية ومرجعية القيادة العسكرية للائتلاف مباشرة.

وتابع البيان: "بناء عليه يعتبر القرار المشار إليه لاغياً بشكل فوري"، مضيفاً أنه ستتم مناقشة "هذه التجاوزات" في أول اجتماع للهيئة السياسية والهيئة العامة للائتلاف "لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

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