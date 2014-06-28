بدء معركة تحرير معسكر الحامدية في ريف إدلب

بدأ الثوار السوريون معركة واسعة من أجل تحرير معسكر الحامدية ووادي الضيف في ريف إدلب.

ويقوم الثوار حالياً بالقصف التمهيدي على معسكر الحامدية واستهداف مراكز وتجمّعات قوات الأسد بداخله. ويشارك في هذه العملية "لواء أحرار 15 آذار".

ويعتبر معسكري وادي الضيف والحامدية من أهم معسكرات النظام ليس في إدلب فقط بل في كل سوريا، حيث إنهما يحويان خزانات الوقود الاستراتيجية لجيش النظام.

وهذان المعسكران محاصران منذ سنتين ولم يستطع الثوار سابقاً الاقتراب منهما إطلاقاً. والتقدم الكبير للثوار يحدث حالياً من جهة البوابة الجنوبية "معر حطاط"، حيث تدور حالياً معارك ضارية بالأسلحة الثقيلة من دبابات ومضادات دروع مدفعية وصواريخ غراد.

وسقوط الحامدية المحتمل يعني بالضرورة سقوط مدينة إدلب، حيث إن هذا المعسكر يؤمن الحماية والإمداد لنقاط النظام.

وفي سياق متصل، يتحدث أهالي معرّة النعمان الملاصقة للمعسكر عن قيام طائرات مروحية بإلقاء حاويات تحوي ملابس مدنية للجند في حال سقط المعسكر لتمكين الجند من الفرار باتجاه البلدات الملاصقة.