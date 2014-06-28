براميل متفجرة وقصف مدفعي عنيف يطال ريف درعا

ألقى طيران نظام الأسد، اليوم السبت، براميل متفجرة على درعا ومدينة نور المحيطة بها، فيما استهدف قصف مدفعي عنيف بلدة عتمان بريف درعا.

كما ألقى طيران النظام براميل متفجرة على بلدني أنخل نوى بريف درعا.

ومن جهتها، فجرت كتائب الثوار أحد نقاط تمركز قوات النظام شرق بلدة عتمان بريف درعا.

وفي إدلب، نفذ الطيران الحربي غارات على بلدات كفرومة وسلقين وسرمين، مما تسبب بنشوب حرائق في منازل المدنيين.

كما قصف بالبراميل المتفجرة محيط تجمع الحامدية وقرية بسيدا وطراف بلدة حيش بريف إدلب الجنوبي.

ومن جهتها استهدفت كتائب الثوار حواجز جيش النظام في محيط تجمع الحامدية جنوب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي. فيما وقعت اشتباكات مع قوات الأسد على تلال في جبل الأربعين.

وفي الرقة أيضاً، استهدفت غارة جوية للطيران الحربي أحياء مدينة الرقة، كما قتلت سيدة وأطفالها الأربعة جراء غارتين من الطيران الحربي على مدينة معدان بريف الرقة.

وطال قصف مكثف ومستمر قرية أم شرشوح ومدينة تلبيسة بريف حمص، تزامناً مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الثوار وقوات النظام في الجبهة الغربية للمدينة.

كما استهدفت غارتان جويتان متتاليتان حي جوبر شرق دمشق، فما أسر لواء شهداء الشام قائد الفوج 141، العميد الركن خالد مصطفى بريمو، في ريف دمشق الغربي. كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على أحياء مدينة داريا بريف دمشق.



ومن جهة ريف حلب، استهدفت غارة جوية بلدة مارع، فيما استهدفت كتائب الثوار بقذائف الهاون معاقل ميليشيات جيش الدفاع الوطني في بلدتي نبّل والزهراء.

أما في حماة فسقط قتيل من الجيش الحر أثناء الاشتباكات مع قوات النظام في قرية أبو سمرة، فيما شنّ طيران الحربي غارات جوية على مدينة مورك وقرية لحيا.

كما قصف طيران النظام قرى لحيا تل الناصرية وكفرزيتا في ريف حماة بالبراميل المتفجرة.

http://youtu.be/NXUMlD-C6y0



وفي سياق آخر، هزّت انفجارات قوية مدينة البوكمال بريف دير الزور جراء الاشتباكات بين تنظيم البغدادي والثوار، في حين سقط عدد من القتلى والجرحى خلال اشتباكات بين مقاتلي تنظيم "داعش" وكتائب الثوار في مدينة البوكمال.

ووقعت اشتباكات بين كتائب الثوار وقوات النظام في حي الحويقة بمدينة دير الزور. كما استهدفت غارة جوية من الطيران الحربي بلدة البصيرة بريف دير الزور.