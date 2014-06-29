بالصور.. داعش يصلب سورياً 8 ساعات وهو حي

لا تكف ممارسات تنظيم "داعش" عن ترويع العديد من السوريين. وفي جديدها قيام التنظيم بصلب سوري في إحدى الساحات العامة بمدينة الباب بريف حلب الشرقي ،8 ساعات، اتهمته بالشهادة زوراً وكذباً. كما قامت بجلده 20 جلدة.

إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الدولة الإسلامية في العراق والشام أعدمت 8 رجال يوم أمس بتهمة "انتمائهم للكتائب المقاتلة "الصحوات"في بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي، حيث قامت بصلبهم وأبقت عليهم في الساحة العامة بالبلدة، على أن تبقيهم مصلوبين لمدة 3 ايام في الساحة العامة.

يذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية يستلهم نهج القاعدة لكن بشكل أكثر تشدداً وتعود جذوره للعراق، لكنه مد نشاطه إلى سوريا بعد فترة قصيرة من اندلاع الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد قبل ثلاثة أعوام. ويسيطر التنظيم على معظم منطقة نهر الفرات المنتجة للنفط في شرق سوريا.



