النظام السوري يرتكب مجزرة في إدلب

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن قوات النظام ارتكبت مجزرة في سلقين بريف إدلب بعد أن قصفت دوار السبع بحرات في البلدة مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

من جهته أفاد مركز حماة الإعلامي بمقتل 35 عنصراً من قوات النظام بعملية انتحارية في قرية الرهجان بريف حماة الشرقي، فيما ناشدت غرفة العمليات المشتركة بحلب كافة الفصائل للتصدي لقوات الأسد وداعش في المدينة.

إلى ذلك، فتح مقاتلو المعارضة جبهات قتال جديدة في محيط معسكرات وادي الضيف والحامدية التابعة للنظام في ريف إدلب. ورغم صعوبتها، إلا أن السيطرة عليها تكبد النظام خسائر فادحة بعد تحقيقه عشرات الانتصارات مع انشغال الجيش الحر بحرب ضد داعش.

