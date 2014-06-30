بالفيديو.. مقاتلو داعش في الرقة يرحبون "بالخلافة"

نشر مركز الرقة الإعلامي فيديوهات من دوار النعيم في الرقة تظهر عناصر من "الدولة الإسلامية" تحتفل بإعلان الخلافة. وظهر في أحد الفيديوهات باص صغير يجوب الشوارع في الرقة معلناً عبر المذياع إعلان دولة الخلافة.

وكان موقع سايت الذي يتابع مواقع الإسلاميين المتشددين على الإنترنت، أعلن أن مقاتلين إسلاميين متشددين نظموا موكباً في محافظة الرقة بشمال سوريا للاحتفال بإعلانهم قيام "الخلافة" الإسلامية بعد أن سيطر تنظيمهم على أراض في العراق.

وأضاف موقع سايت أن الدولة الإسلامية التي كانت تعرف من قبل بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام نشرت صوراً على الإنترنت أمس الأحد لأشخاص يلوحون بأعلام سوداء من السيارات ويلوحون بالسلاح في الهواء.

وكانت الدولة الإسلامية في العراق والشام أعلنت أمس الأحد تغيير اسمها إلى الدولة الإسلامية وتنصيب زعيمها أبو بكر البغدادي "خليفة" للمسلمين.

