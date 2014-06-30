هدنة "الوعر" تفشل والثوار يرفضون تسليم أسلحتهم

مازالت المفاوضات مستمرة بين الفصائل الموجودة داخل حي الوعر بحمص مع لجنة مفاوضات النظام للتوصل إلى تهدئة في الحي.

وتفيد مصادر المعارضة بأن الهدنة دخلت حيز التنفيذ منذ يوم الخميس الماضي, وأن هناك وقفاً لإطلاق النار مستمر مع سماح النظام بدخول مواد غذائية الى الحي.

وحمَّل قائدُ لواء "الخير"، التابع لغرفة عمليات حي الوعر في حمص، محمد حوري عثمان، النظامَ السوري مسؤولية فشل المفاوضات مع قوات النظام لعقد هدنة في الحي.

وقال عثمان إن النظام اشترط تسليم السلاح بالكامل وخروج المقاتلين إضافة الى فتح مكتبٍ إيراني في المنطقة، إلا أن طلبات النظام جوبهت بالرفض. وأكد قائد لواء الخير في ختام بيانه أن الهدنة ضرورية لمصلحة الحي وأهلِه، مشدداً على رفض الاستسلام أو تسليم السلاح لقوات النظام.