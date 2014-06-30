400 طن من التمور هدية خادم الحرمين للسوريين برمضان

وصلت إلى مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا شاحنات تحمل 200 طن من التمور كهدية من خادم الحرمين الشريفين إلى الشعب السوري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

والشحنات التي وصلت إلى تركيا هي جزء من 400 طن القيمة الإجمالية لهدية خادم الحرمين، حيث وزعت ما بين تركيا (200 طن) ولبنان والأردن (200 طن)

وتتولى إدارة الحملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب السوري مهمة توزيع التمور على اللاجئين السوريين في مدن تركيا الجنوبية ومخيمات الداخل السوري.

وحسب مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة فإن التمور أرسلت فور وصولها إلى مدينة غازي عنتاب إلى الحدود التركية السورية، ليتم إدخالها عبر منفذين حدوديين إلى داخل سوريا.

وأضاف سلامة أن التمور التي وصلت تركيا تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، مضيفا "سنرسل 75 طناً عبر معبر باب الهوى إلى المخيمات واللاجئين في ريف إدلب، و75 طناً ستدخل إلى ريف حلب عبر معبر باب السلامة، بينما سنوزع 50 طناً على اللاجئين السوريين في تركيا".

