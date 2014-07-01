بالفيديو.. التطورات الميدانية بسوريا اليوم

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن الثوار استعادوا السيطرة على بعض النقاط التابعة للنظام في بلدة المليحة، بعد اشتباكات مع قوات الأسد إثر محاولتهم اقتحام البلدة، ما أسفر عن سقوط قتلى من الطرفين.

وفي بلدة الطيبة في الغوطة الشرقية، أفاد ناشطون أن الثوار تصدوا لعناصر الأسد لدى محاولتهم اقتحام البلدة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر.

أما جرود القلمون فقد شهدت اشتباكات عنيفة في محيط قرية عسال الورد بين الثوار وعناصر ميليشيات حزب الله.

وفي ريف حماة الشمالي قصفت مروحيات النظام بالبراميل المتفجرة مدينة كفرزيتا ما تسبب في إحراق المنازل والبساتين.

وفي حلب سقط عدد من الجرحى في مدينة حريتان إثر استهداف قوات النظام المدينة بالأسلحة الثقيلة.

كما واصلت قوات النظام قصفها بالمدفعية مدينة الطبقة في ريف الرقة أدى إلى نزوح مئات العائلات.

وشنّ طيران النظام غارتين جويتين على مدينة دوما بريف دمشق، كما شن عدة غارات جوية على مدينة بنش بريف إدلب.

كما قصف الطيران الحربي مدينة سلقين بريف إدلب. وألقى الطيران المروحي 3 براميل متفجرة على أحياء مدينة نوى بريف درعا، ما أحدث دماراً واسعاً بالمباني السكنية.