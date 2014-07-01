بنانة: أصبح بمقدور السوريين التسجيل في جامعات تركيا

أكد وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة محيي الدين بنانة، أن اعتراف الحكومة التركية بشكل كامل بالشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي للعامين 2013 و2014 سيتيح للطلاب السوريين الدراسة في الجامعات التركية بأعداد لا بأس بها.

وقال بنانة في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحكومة المؤقتة في مدينة غازي عنتاب التركية: "إن هناك اتصالات مع الحكومة الفرنسية لتوفير بعثات لبعض الطلاب السوريين الأوائل الحاصلين على الشهادة الثانوية، وهذه ستكون فاتحة تواصل مع الفرنسيين في المجال التعليمي كخطوة أولى على طريق الاعتراف بالشهادة الثانوية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة، وبالتالي يمكن أن نتواصل فيما بعد مع الدول الأوروبية للاعتراف بالشهادة، حيث إن هناك اتفاقية بين دول الاتحاد الأوروبي هي اتفاقية بولونيا يستندون عليها في التعاون بالمجال التعليمي فيما بينهم".

ولفت وزير التربية السوري إلى أن امتحانات الثانوية العامة التي أنجزتها الوزارة هي إنجاز كبير، وخصوصاً في دول الجوار (الأردن ولبنان وتركيا) والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأضاف "الامتحانات جرت بشكل جيد، واستقدمنا خبراء من منظمات أوروبية للاطلاع على سير عمليات الامتحان، حيث سيعد الخبراء تقارير بهذا الشأن سنقدمها بدورنا إلى المنظمات الدولية المتخصصة للحصول على اعتراف بالشهادة الثانوية التي أصدرناها".

وتابع "أنشأنا في مدينة غازي عنتاب التركية المجمع المركزي لتصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية للطلاب في الداخل السوري ودول الجوار، لكن هناك مشكلة في وصول أوراق الامتحانات من المناطق التي تحاصرها قوات النظام".

وأكد بنانة، أن هناك دراسة تعدها وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة لإنشاء جامعة في المناطق التي يسيطر عليها الثوار قرب الحدود التركية السورية، وفي الأراضي التركية بالقرب من الحدود السورية، على أن تصدر الجامعة شهادات مصدقة من وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة.

وأشار إلى أن العمل بهذه الشهادة سيكون ضمن المناطق المحررة، و"سنحاول الحصول على الاعتراف بالشهادة الجامعية، كما اعترفت تركيا بالشهادة الثانوية".

وأنهى قرابة 14000 طالب قبل أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بإشراف وزارة التربية والتعليم، حيث تجري الآن عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية في المجمع المركزي التابع للوزارة بمدينة غازي عنتاب، على أن تصدر النتائج خلال الأيام المقبلة وفق ما أكده مسؤولو وزارة التربية والتعليم.