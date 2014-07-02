الجربا يلتقي بارزاني أثناء زيارته أربيل

قام السيد أحمد الجربا، رئيس الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، بزيارة رسمية اليوم الأربعاء لمدينة أربيل، حيث التقى مع الرئيس مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، ومسرور بارزاني، مستشار أمن الإقليم، للتباحث في آخر المستجدات على الساحة السورية والأحداث الأخيرة الجارية في العراق، لتحديد سبل مكافحة الإرهاب في البلدين بعد تنامي خطر مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في الآونة الأخيرة.

