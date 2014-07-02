بالفيديو.. التطورات الميدانية في سوريا اليوم

شهدت الساحة السورية تطورات عسكرية كثيرة، اليوم الأربعاء، ففي القلمون أفاد ناشطون بقصف الطيران الحربي التابع للنظام مناطق جرود القلمون بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر.

كما أفادت الهيئة العامة للثورة عن قصفت قوات النظام بصواريخ أرض - أرض، مناطق في بلدة المليحة ومحيطها في ريف دمشق.

ونفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في بلدة كفروما، القريبة من معسكر الحامدية في ريف إدلب، واستهدفت كتائب الثوار بصواريخ غراد مقرات جيش النظام في تل الطعانة بريف حلب الشرقي.

فيما أفاد ناشطون عن سقوط جرحى أغلبهم من الأطفال جراء قصف الطيران الحربي على بلدة مارع بريف حلب الشمالي.